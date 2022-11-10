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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

صدى البلد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس، خلال  تعاملات نهاية  الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والمستثمرين المصريين الأفراد، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات العربية.


وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 782 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2ر1 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع بنسبة 21ر0%


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة (إيجي اكس 30) بنسبة 21ر0% ليبلغ مستوى 56ر11756 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 95ر0% ليبلغ مستوى 16ر2231 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقًا والذي أضاف نحو 32ر1% ليبلغ مستوى 29ر3275 نقطة.
 

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