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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماية المستهلك:حملة للتفتيش على مخازن المواد الغذائية للمدن الجامعية في الوادي الجديد

شن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد، بالتعاون مع هيئة مراقبة الأغذية حملة تفتيشية مفاجئة للتأكد من صلاحية وجودة الأغذية الموردة لمخازن المدن الجامعية لجامعة الوادي الجديد.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، رئيس مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد، أن اللجنة أجرت فحص المواد الغذائية المتواجدة بالمخازن وجميع المنتجات من الناحية الظاهرية سليمة ولا يوجد بها أي علامات فساد أو تلف وتم سحب عينات من معظم المواد الغذائية المتواجدة بالمخازن وإرسالها للمعمل الإقليمي لتحليلها لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى التأكد من إستيفاء المكان للإشتراطات الصحية السليمة وجميع العاملين يحملون شهادات صحية سارية.

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وأضافت مصطفي، أن الحملات الرقابية مستمرة بالأسواق المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس حيث تم شن حملات على المحال التجارية بقرية الهنداو وبعض المخابز البلدية بمركز الداخلة للإطمئنان على جودة المعروض وسلامته ومطابقته للمواصفات القياسية ووفره المعروض من السلع والمنتجات للمواطنين، وقد أسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر للمخالفين، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وإنتهاء الشهادات الصحية للعاملين.

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