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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع هبوط جزئي بأرضية وحدة سكنية بعمارات الكوكاكولا الآيلة للسقوط

صدى البلد

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، هبوط جزئي بأرضية غرفة بإحدى الشقق السكنية (خالية من السكان) بالدور الأرضي بعمارات منطقة الكوكاكولا من دون خسائر بشرية، والصادر بحقها قرار إزالة لعدم صلاحيتها هندسيًّا، وخطورتها على السكان.

وعلى الفور، وجَّه المحافظ كافة الجهات المعنية بمتابعة الأمر ميدانيًّا، حيث تواجد في موقع العمارة قوات الدفاع المدني، وممثلي الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، والتضامن الاجتماعي، وكافة الجهات المعنية بالموضوع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وأكد "بشارة" أن هدفنا جميعًا هو الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، موجهًا كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة للحفاظ على أرواح المواطنين.

محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية كوكاكولا وحدة سكنية محافظ الإسماعيلية

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