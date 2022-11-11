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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضجة على انستجرام بسبب فستان شاكيرا

صدى البلد

شاركت المطربة شاكيرا  صورة لها   جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي  وتبادل الصور انستجرام .

 وخطفت شاكيرا الأنظار بمجرد نشر صورتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بفستان يبدو شفاف ولكنه بلون الجسم، حيث كان ظهورها الأخير ملفتا بجلسة تصوير خاصة بدار الأزياء العالمية Burberry  وذلك بعد أزمة انفصالها عن جيرارد بيكيه ونجاحها مؤخرا في الحصول على حضانة أبنائها. 

وظهرت شاكيرا بفستان طويل محدد وشفاف باللون الكريمي الناعم، مزين بخرز براق متناثر على التصميم بأشكال ناعمة وتميز بأكمام طويلة وياقة عالية، كما جاء الفستان مطبوعا باسم دار الأزياء العالمية Burberry 

وارتدت شاكيرا  أساور كبيرة، كما سحبت شعرها الطويل للخلف على شكل ذيل حصان عالي مما أبرز جمال ملامحها، وحملت شاكيرا مع هذا الستايل حقيبة فضية صغيرة منحت اللوك لمسة أنثوية رقيقة 

اطلالات شاكيرا شاكيرا فستان شاكيرا الفنانة شاكيرا المطربة شاكيرا

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