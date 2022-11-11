ضجة على انستجرام بسبب فستان شاكيرا

شاركت المطربة شاكيرا صورة لها جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور انستجرام .

وخطفت شاكيرا الأنظار بمجرد نشر صورتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بفستان يبدو شفاف ولكنه بلون الجسم، حيث كان ظهورها الأخير ملفتا بجلسة تصوير خاصة بدار الأزياء العالمية Burberry وذلك بعد أزمة انفصالها عن جيرارد بيكيه ونجاحها مؤخرا في الحصول على حضانة أبنائها.

وظهرت شاكيرا بفستان طويل محدد وشفاف باللون الكريمي الناعم، مزين بخرز براق متناثر على التصميم بأشكال ناعمة وتميز بأكمام طويلة وياقة عالية، كما جاء الفستان مطبوعا باسم دار الأزياء العالمية Burberry

وارتدت شاكيرا أساور كبيرة، كما سحبت شعرها الطويل للخلف على شكل ذيل حصان عالي مما أبرز جمال ملامحها، وحملت شاكيرا مع هذا الستايل حقيبة فضية صغيرة منحت اللوك لمسة أنثوية رقيقة