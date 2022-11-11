الخوري: نتوقع تسريع تنفيذ التعهدات التي اتخذتها الدول الصناعية بخصوص التمويل المناخي..فيديو

أكد دكتور طارق الخوري، المنسق الإقليمي للأمم المتحدة ببرنامج تغير المناخ، أن اضافة بند الأضرار والخسائر أهم ما يميز مؤتمر المناخ كوب 27، وبصمة لرئاسة مصر هذه النسخة .



وقال طارق الخوري، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”،تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن المؤتمر يجمع 3 اتفاقيات أهمها اتفاقية باريس والتي تركز على تخفيف الانبعاثات والتكيف والتمويل المناخي.

وتابع المنسق الإقليمي للأمم المتحدة ببرنامج تغير المناخ، أنه نتوقع في تسريع تنفيذ التعهدات التي اتخذتها الدول الصناعية بخصوص التمويل المناخي

رؤساء الدول

وأشار طارق الخوري إلى أنه نحتاج لسرعة التنفيذ أكثر من التخطيط، مؤكدا أنه رأينا لغة جديدة جادة في كلمات رؤساء الدول

