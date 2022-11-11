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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طارق الخوري: المنطقة العربية مسئولة عن 5% فقط من الانبعاثات الملوثة للبيئة 

دكتور طارق الخوري،
دكتور طارق الخوري، المنسق الإقليمي للأمم المتحدة ببرنامج تغ

أكد دكتور طارق الخوري، المنسق الإقليمي للأمم المتحدة ببرنامج تغير المناخ، أن المجهود المبذول حاليا لا يكفي لتقليل فجوات الانبعاثات بنسبة 10% ، مشيرا إلى أننا نحن نحتاج إلى خفض 30%.
 

وقال طارق الخوري، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن المنطقة العربية مسؤولة عن 5% فقط من الانبعاثات الملوثة للبيئة .
 

وتابع  المنسق الإقليمي للأمم المتحدة ببرنامج تغير المناخ، أن الالتزام بالتمويل المناخي في صلب هذا المؤتمر، مؤكدا أنه يعود لرئاسة مصر لهذه النسخة.

 

 العمل على تخطي الآثار السلبية

وأشار طارق الخوري إلى أن التكيف يعني العمل على تخطي الآثار السلبية للتغيرات المناخية. 

طارق الخوري تغير المناخ المنطقة العربية مصر خالد ميري

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