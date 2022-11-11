يحيى أبو الفتوح: البنك الأهلي يستهدف تمويل مشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن استراتيجية البنك الأهلي تستهدف السعي نحو تمويل مشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نسعى لضمان استخدامات غير ملوثة للبيئة للمشروعات وبها نوع من أنواع الاستدامة والاقتصاد الأخضر".

وأوضح: "الاقتصاد الأخضر يعني تقليل التلوث الذي من الممكن أن يخرج من أي استخدامات لأي أنواع طاقة تسبب التلوث"، لافتا: "هذا التحول يضمن التمويل لفترات طويلة بدون التأثير على البيئة سلبا".

