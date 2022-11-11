عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كتف مكشوف.. أنغام تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

انغام
انغام

 

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.


وخطفت أنغام الأنظار في الصور بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان بصيحة الكتف باللون الأصفر، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.


برنامج أنغام الجديد

وتتألق النجمة أنغام، خلال الفترة الحالية في عالم تقديم البرامج، وذلك من خلال إطلاق برنامج يحمل اسمها على قناة dmc، ويعرض في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والغناء، فضلا عن عدد من الإعلاميين.

أحدث أعمال أنغام

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "عارفة قيمتي" التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، وحققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.

 

أنغام الفنانة انغام إطلالة انيقة اللون الاصفر باطلالة تبرز انوثتها احدث ظهور لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

ترشيحاتنا

هل يفلس تويتر؟ .. إيلون يفجر صدمة للموظفين

كلام فارغ .. نهاد أبو القمصان توجه رسالة هامة لشقيقة علاء عبدالفتاح

سيف زاهر يطلب من اتحاد الكرة الاهتمام بـ فيتوريا

خوف وفزع بين الأهالي.. تفاصيل حدوث الهبوط الأرضي بعقار الإسماعيلية وإخلاء سكانه

طارق الخوري: المنطقة العربية مسئولة عن 5% فقط من الانبعاثات الملوثة للبيئة 

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 : تقدير من مديرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

بيكرهوا الرجالة.. بنات رضوى الشربيني مع والدهن يشعلن السوشيال ميديا

اكتشاف مهم.. هل تساهم مكملات أوميجا 3 في علاج السرطان؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ