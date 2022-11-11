كتف مكشوف.. أنغام تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.



وخطفت أنغام الأنظار في الصور بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان بصيحة الكتف باللون الأصفر، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.



برنامج أنغام الجديد

وتتألق النجمة أنغام، خلال الفترة الحالية في عالم تقديم البرامج، وذلك من خلال إطلاق برنامج يحمل اسمها على قناة dmc، ويعرض في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والغناء، فضلا عن عدد من الإعلاميين.

أحدث أعمال أنغام

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "عارفة قيمتي" التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، وحققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.