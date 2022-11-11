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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. بلوجر تايلاندية تلتهم وجبة خفافيش بالشوربة على الهواء وجدل حول وباء جديد

صدى البلد

ألقت قوات الأمن القبض على مدوّنة فيديو “بلوجر” تايلاندية أثناء تتناولها وجبة من الخفافيش والتهام العظام واللحم في بث مباشر على صفحتها الخاصة، مما أثار مخاوف جديدة من الوباء.

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وبحسب “ديلي ستار” حذفت Phonchanok Srisunaklua مقطع فيديو واعتذرت بعد مشاركته على موقع YouTube حيث شاهد المتابعون لحم الخفاش المطبوخ  ينقع في حساء بني غامق مع طماطم كرزية.

وأكدت الشرطة أن فونشانوك قد تم القبض عليها في مقاطعة ساكون ناخون بسبب حيلة الطهي التي تنطوي على خفاش أصفر آسيوي، وهو نوع غير متداول.

اشترت الخفاش من السوق


قالت: 'أنا آسفة جدًا للجميع. لا أعتقد أن ما فعلته كان طائشًا ، لكنه قد يكون شيئًا سيئًا ، وأعتذر لكل المتابعين الذين أصيبوا بخيبة أمل معي.

أنا آسفة لأنني جعلتك تشعر بالسوء حيال ما قمت به. لا أعرف ما إذا كنت ستسامحني على ما فعلته. لم أفكر في ذلك من قبل. أنا حقا آسفة. انا اسفة جدا. أنا آسفة للمجتمع. انا مخطئة.'

وقالت فونشانوك للشرطة إنها اشترت الخفاش من سوق بالقرب من الحدود التايلاندية مع لاوس. تم ربط الحيوان ببدء جائحة Covid-19.

قال الطبيب البيطري باتارافون ماني أون ، رئيس مجموعة إدارة صحة الحياة البرية في إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات: 'لقد صدمت لرؤيتها في المقطع الآن.

'لأن الحادث لا ينبغي أن يحدث في كل من تايلاند وحول العالم ، فهو سلوك محفوف بالمخاطر للغاية ، خاصة وأن الخفافيش بها الكثير من مسببات الأمراض.

'لا يوجد دليل على أن درجة حرارة الماء الساخن تقتل الجراثيم بالفعل. مجرد لمس اللعاب والدم والجلد يعتبر خطرًا.

'إلى جانب القلق بشأن المرض في الخفافيش ، يمكن أن تكون هذه المرأة مذنبة بخرق قانون الحفظ والحماية والحياة البرية ، B.E. 2019 ، لأن الخفافيش حيوانات محمية.'


وتم إلقاء اللوم على الخفافيش سابقًا في فيروس كورونا الجديد ، الذي أطلق عليه في البداية 2019-nCov ، بعد أن زُعم أن الفيروس نشأ من سوق رطب في ووهان ، الصين.

ثم ظهر عدد من مقاطع الفيديو لسكان محليين يأكلون الخفافيش وحيوانات غريبة أخرى.

ومع ذلك ، لا تزال الخفافيش ناقلة محتملة للأمراض لأنها تحمل مجموعة من الفيروسات ومسببات الأمراض التي قد تنتقل إلى البشر ، حسبما قال رانجساريت كانشاناوانيت من قسم الطب بجامعة شيانغ ماي.

الوباء الخفافيش مدو نة فيديو بلوجر الصين

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