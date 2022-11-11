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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاشتاج حتى لا ننسي جرائم الإخوان يكتسح تريند تويتر.. ومغردون: تحيا مصر

صدى البلد

دشن عدد رواد السوشيال ميديا والشباب المصري، هاشتاج “حتي لا ننسي جرائم الإخوان” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للرد على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المزيفة التي تروج عن وجود تظاهرات بعدة مناطق بالمحافظات.

وتصدر هاشتاج “حتي لا ننسي جرائم الإخوان” قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات والردود من قبل الشباب المصرية ورواد السوشيال ميديا، على ترويج جماعة الإخوان الإرهابية المزيفة، كالاتي:

ومازالت المحاولات البائسة تقوم بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية المزيفة وعلى صفحات السوشيال ميديا المختلفة تروج فيها منشورات وفيديوهات وصور كاذبة وقديمة عن وجود تظاهرات بعدة مناطق بالمحافظات منها السويس والإسكندرية ويقومون بترويج صورة واحدة على إنها في المحافظتين وذلك بالتضليل على المواطنين وإنها صور قديمة تعود لعدة سنوات ماضية.

وجماعة الإخوان الإرهابية تقوم بترويج الفيديوهات لتظاهرات العديد من المواطنين في بمحافظتى السويس والإسكندرية للكذب على المواطنين وتضليلهم بتلك الفيديوهات المفبركة والقديمة تعود لسنوات ماضية وليس اليوم كما يدعون.

وجماعة الإخوان الإرهابية نشرت صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا وفيديوهات قديمة ومفبركة لتلك التظاهرات ادعت أنها تحدث الآن في السويس والإسكندرية، بالمخالفة للحقيقة وذلك لتضليل المواطنين للإضرار بهم من خلف شاشات السوشيال ميديا.

وبالبحث خلف مروجي تلك الفيديوهات والصور أنها صور قديمة لدعوات تحريضية مر عليها ثلاث سنوات، وتحاول الجماعة الإرهابية تصديرها لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب ولبث سمومها في آذانهم، واستغلال الدعوات التحريضية في 11 نوفمبر 2022.

وجماعة الإخوان الإرهابية عادت لممارساتها القديمة ذاتها المتعلقة بفبركة الأخبار ونشر صور وفيديوهات قديمة، محاولة زعزعة الأمن الداخلي في مصر، في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

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