هاشتاج حتى لا ننسي جرائم الإخوان يكتسح تريند تويتر.. ومغردون: تحيا مصر

دشن عدد رواد السوشيال ميديا والشباب المصري، هاشتاج “حتي لا ننسي جرائم الإخوان” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للرد على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المزيفة التي تروج عن وجود تظاهرات بعدة مناطق بالمحافظات.

وتصدر هاشتاج “حتي لا ننسي جرائم الإخوان” قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات والردود من قبل الشباب المصرية ورواد السوشيال ميديا، على ترويج جماعة الإخوان الإرهابية المزيفة، كالاتي:

كل شيء يمكن تعويضه، إلا الوطن..

إذا ضاع منك وطنك، مسكنك ومأمنك فأين تجده‼️

مصر ليست مجرد وطن نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا ..

حبنا لمصر يجري في عروقنا كجري النيل في ربوعها.



تحيا مصر 🇪🇬#العالم_يحترم_مصر #كلنا_في_ضهرك_ياسيسي#حتى_لاننسى_جرائم_الاخوان #١٠٠مليون_معاك_ياسيسي pic.twitter.com/C2cwvgX3BM — Ahmed Farag Bawa 🇪🇬 (@AhmedFaragBawa) November 10, 2022

ياريس دا فخامتك فخر لكل المصريين، اكرمتنا وحافظت علينا وعلى امننا، وبنيت وعمرت دا غير المشاريع اللي في كل حته في مصر.

كلنا جيش ليك ياريس وبجد بنحبك ياريس.

تعيش لمصر والمصريين يا رئيس كل المصريين.

نور عينينا 🇪🇬#كلنا_في_ضهرك_ياسيسي#حتى_لاننسى_جرائم_الاخوان #١٠٠مليون_معاك_ياسيسي pic.twitter.com/ItRJPR29jp — Ahmed Farag Bawa 🇪🇬 (@AhmedFaragBawa) November 10, 2022

الي كل من ينتظر سقوطنا، ارضنا عميقه وعزيمتنا لا تلين والله معانا 🇪🇬✋#كلنا_في_ضهرك_ياسيسي#حتى_لاننسى_جرائم_الاخوان pic.twitter.com/0ye0nw7Soh — المايسترو1 Bassem🦅🇪🇬💪💪✊✊ (@bassemelmassry) November 10, 2022

احنا غير قابلين للابتزاز من اي مخلوق، عندنا مبادئ من قديم الازال وماشيين عليها، ولا حد عرف يلوي دراعنا ولا هيعرف لان ديه السياده المصريه اللي قريتوا عنها في التاريخ 👌🇪🇬#كلنا_في_ضهرك_ياسيسي#حتى_لاننسى_جرائم_الاخوان pic.twitter.com/9I7USVSj7D — المايسترو1 Bassem🦅🇪🇬💪💪✊✊ (@bassemelmassry) November 10, 2022

ومازالت المحاولات البائسة تقوم بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية المزيفة وعلى صفحات السوشيال ميديا المختلفة تروج فيها منشورات وفيديوهات وصور كاذبة وقديمة عن وجود تظاهرات بعدة مناطق بالمحافظات منها السويس والإسكندرية ويقومون بترويج صورة واحدة على إنها في المحافظتين وذلك بالتضليل على المواطنين وإنها صور قديمة تعود لعدة سنوات ماضية.

وجماعة الإخوان الإرهابية تقوم بترويج الفيديوهات لتظاهرات العديد من المواطنين في بمحافظتى السويس والإسكندرية للكذب على المواطنين وتضليلهم بتلك الفيديوهات المفبركة والقديمة تعود لسنوات ماضية وليس اليوم كما يدعون.

وجماعة الإخوان الإرهابية نشرت صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا وفيديوهات قديمة ومفبركة لتلك التظاهرات ادعت أنها تحدث الآن في السويس والإسكندرية، بالمخالفة للحقيقة وذلك لتضليل المواطنين للإضرار بهم من خلف شاشات السوشيال ميديا.

وبالبحث خلف مروجي تلك الفيديوهات والصور أنها صور قديمة لدعوات تحريضية مر عليها ثلاث سنوات، وتحاول الجماعة الإرهابية تصديرها لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب ولبث سمومها في آذانهم، واستغلال الدعوات التحريضية في 11 نوفمبر 2022.

وجماعة الإخوان الإرهابية عادت لممارساتها القديمة ذاتها المتعلقة بفبركة الأخبار ونشر صور وفيديوهات قديمة، محاولة زعزعة الأمن الداخلي في مصر، في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.