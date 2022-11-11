الدينار الكويتي يسجل 79.21 جنيه.. أسعار العملات العربية مستهل الجمعة

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا خلال ختام تعاملات الأسبوع فى البنك الأهلي المصري.

ويرصد موقع "صدى البلد "أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 مقارنة بتعاملات الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع وفقا للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

يتقرب من الـ80 جنيه.. الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأسبوع أعلى العملات العربية سعرا 75.97جنيه للشراء و 79.21جنيه للبيع مقارنة 78.32جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 89 قرشا .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي 6.47جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع مقابل و6.45 جنيه للبيع الأحد الماضي بإرتفاع 3 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 6.63جنيه للشراء و6.64جنيه للبيع مقارنة 6.60جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة 4 قروش.



سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 62.89جنيه للشراء و 64.70 جنيه للبيع مقارنة 64.32 جنيه للبيع بارتفاع 38 قرش الأحد الماضي .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 33.85جنيه للشراء و34.36 جنيه للبيع مقابل و34.18 جنيه للبيع بزيادة 18 قرش للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .



سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 61.77جنيه للشراء و63.35 جنيه للبيع مقارنة و62.98 جنيه للبيع بارتفاع 37 قرشا .



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 6.24جنيه للشراء و 6.65جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.