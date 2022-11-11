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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة تسلم الفائزين بمسابقة صحتنا من صحة كوكبنا دراجات هوائية

صدى البلد

 قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ" cop 27" بتسليم الفائزين بمسابقة وزارة البيئة " صحتنا من صحة كوكبنا" دراجات هوائية بالمنطقة الخضراء بالتعاون مع شركة سانوفي مصر ، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس لمؤتمر الCOP27، وذلك بحضور فيروز اللوز، مدير عام شركة سانوفي للرعاية الصحية، أحمد القمحاوي، مدير تسويق الشركة، خالد رشاد، مدير العلاقات الحكومية ، غادة ميشيل، مدير قطاع الخدمة المجتمعية. 

 


وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أطلقت مسابقة بيئية شهرية على الموقع الإلكتروني للوزارة ، شملت مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية، حيث تتضمن المسابقة سؤلا شهريا يقوم المتسابق بالإجابة عليه على الموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تقيم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين .
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجوائز شملت توزيع 2000 دراجة هوائية مقدمة من الفايت احدى منتجات شركة سانوفي مصر على الفائزين، وتتضمن شروط المسابقة ان تكون الفئة العمرية من 12 إلي 30 سنة والإجابة على السؤال مرة واحدة فقط واستيفاء البيانات المطلوبة بوضوح.
 

وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ أن مثل هذه النوعية من المسابقات تساعد في زيادة الوعي البيئي بقضايا تلوث الهواء والمناخ ، لذلك قامت الحكومة المصرية بالعديد من الجهود للحفاظ على جودة الهواء تحت رعاية وزارة البيئة ، وزيادة الوعي بالتلوث وتأثيره على النطاق الصحي ، وتساعد هذه الحملات في توفير ٠,٢ مليون كجم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السامة ، كما تساعد مثل هذه المسابقات المواطنين والمرضى في ارتفاع الوعي بالتأثيرات السلبية لتلوث الهواء على صحتهم.
 

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