عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق حياة كريمة في الفيوم يكشف عن أهم إنجازات المبادرة بمركز إطسا

حياة كريمة بالفيوم
حياة كريمة بالفيوم

أجرت كاميرا " اكسترا نيوز" جولة من داخل مركز " اطسا " بمحافظة الفيوم ، والتقت بمنسق  حياة كريمة  بالمتحفظة للاطلاع على أخر اسهامات المبادرة بالمحافظة .

وقال منسق حياة كريمة بالفيوم ، إن المبادرة تعد مشروع القرن ، وهو من أعظم المبادرات التي تم تنفيذها في صعيد مصر ، موضحا أن " حياة كريمة " عملت على نطاق 12 قطاعا.

وأشار ، إلى أن مجمع الخدمات ساهم في التخفيف عن المواطن التحرك لمسافة تثل لـ 20 كيلو متر ، لإنهاء اوراقة ، متابعا : " كل وحدة محلية أصبحت تضم مجمع خدمي " .

وأردف : المواطن مش محتاج يسافر عشان يوصل لعاصمة المركز ، ويحصل علة الخدمات ، فضلا عن تزويد قطاع الصحة بالأطباء ، فضلا عن تحسين البنية التحتية للصرف الصحي بالمركز . 

حياة كريمة توك شو كاميرا إكسترا نيوز مركز اطسا حياة كريمة بالفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

أمطار رعدية ونشاط بالرياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

هدوء وسيولة مرورية بشوارع السويس.. صور

سألته سؤالا واحدا.. من السيدة التي تحدث معها الرئيس خلال جولة الدراجات؟

كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق

ترشيحاتنا

أردوغان: تركيا تنتظر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 52 عاما

مونديال 2022.. سويسرا تسعى لتخطي عقبة الدور ربع النهائي

روسيا تكشف عن سيناريوهين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

لمدة شهر.. أسباب الغلق الكلي لميدان سفنكس والتحويلات المرورية

رسميا.. ساديو ماني على رأس قائمة السنغال لكأس العالم 2022

عيد ميلاده 62 .. أبرز المحطات في حياة كولر مدرب النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

11/11 اليوم العالمي للسناجل.. مميزات غير متوقعة لحياة العزوبية

بفستان أنيق.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بشرى سارة لجمهور أسود التيرانجا.. ساديو ماني يقود السنغال في كأس العالم بقطر

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

فيديو

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ