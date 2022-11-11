منسق حياة كريمة في الفيوم يكشف عن أهم إنجازات المبادرة بمركز إطسا

أجرت كاميرا " اكسترا نيوز" جولة من داخل مركز " اطسا " بمحافظة الفيوم ، والتقت بمنسق حياة كريمة بالمتحفظة للاطلاع على أخر اسهامات المبادرة بالمحافظة .

وقال منسق حياة كريمة بالفيوم ، إن المبادرة تعد مشروع القرن ، وهو من أعظم المبادرات التي تم تنفيذها في صعيد مصر ، موضحا أن " حياة كريمة " عملت على نطاق 12 قطاعا.

وأشار ، إلى أن مجمع الخدمات ساهم في التخفيف عن المواطن التحرك لمسافة تثل لـ 20 كيلو متر ، لإنهاء اوراقة ، متابعا : " كل وحدة محلية أصبحت تضم مجمع خدمي " .

وأردف : المواطن مش محتاج يسافر عشان يوصل لعاصمة المركز ، ويحصل علة الخدمات ، فضلا عن تزويد قطاع الصحة بالأطباء ، فضلا عن تحسين البنية التحتية للصرف الصحي بالمركز .