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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهدة على الحياة الكريمة بالخيالة: بيتنا كان بيقع والرئيس أنقذنا| فيديو

سيدة من مدينة الخيالة
سيدة من مدينة الخيالة

تحدثت أم أريج إحدى سكان منطقة الخيالة، عن مبادرة  حياة كريمة  برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "عندي 4 بنات واحدة مطلقة وواحدة متأخرة عقليا، كان بيتنا قديم وكل يوم والتاني تقع علينا طوبة، والمطرة تنزل علينا". 

 

وأضافت باكية خلال استضافتها مع الإعلامية خلود زهران على قناة "إكسترا نيوز": "ربنا يباركله الريس شالنا من مكان وحش حطنا في أحسن مكان، وجابلنا كل حاجة، التلاجة والعفش وكله، جينا بهدومنا بس". 

 

وتابعت "أنا مش بخرج خالص، بس بفتح البلكونة أحس براحة نفسية، أول مرة الهوا يدخل بيتي، احنا مش محتاجين حاجة طول ما معانا الرئيس، مهما أقول كلمة شكر قليلة عليه". 
 

حياة كريمة السيسي سكان منطقة الخيالة الإعلامية خلود زهران توك شو

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