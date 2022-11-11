الجمعة 11/11 .. هاشتاج “ محدش نزل ” يتصدر تويتر .. شاهد

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك هاشتاج “ محدش نزل ” اليوم الجمعه .

وتصدر هاشتاج “ محدش نزل” قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

ويذكر ان دشن عدد رواد السوشيال ميديا والشباب المصري، هاشتاج “حتي لا ننسي جرائم الإخوان” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للرد على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المزيفة التي تروج عن وجود تظاهرات بعدة مناطق بالمحافظات.

وتصدر هاشتاج “حتي لا ننسي جرائم الإخوان” قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات والردود من قبل الشباب المصرية ورواد السوشيال ميديا، على ترويج جماعة الإخوان الإرهابية المزيفة