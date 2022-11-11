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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل 53% | فيديو

أبو بكرالديب
أبو بكرالديب

قال الدكتور أبو بكرالديب، الخبير الاقتصادي، إن المنشآت الصناعية غير المسجلة؛ هي جزء من الاقتصاد غير المعلن.

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محمد عبدالملك: المشروعات التي تعمل في الاقتصاد الموازي موجودة منذ الثمانينات والتسعينيات

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خبير : دمج الاقتصاد غير الرسمي يوفر للدولة 400 مليار جنيه سنويا

وأضاف الدكتور أبو بكرالديب، الخبير الاقتصادي، خلال استضافته ف يبرنامج أمر واقع، تقديم الإعلامي أشرف الحجار، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: الاقتصاد غير الرسمي يعمل بعيدا تماما عن أعين الدولة الرسمية، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي، نافع للاقتصاد، ويدر دخلا، ويمتص جزءا كبيرا من البطالة، ويعمل في شتى المجالات.

وأشار الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي،: إلى أن الدراسات، رجحت خسائر الاقتصاد بـ400 مليار جنيه من الاقتصاد الخفي، موضحا أن 53% هو حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

خبير اقتصادى الاقتصادي الاقتصادي غير الرسمي الدولة أبو بكرالديب المنشآت الصناعية

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