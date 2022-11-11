خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل 53% | فيديو

قال الدكتور أبو بكرالديب، الخبير الاقتصادي، إن المنشآت الصناعية غير المسجلة؛ هي جزء من الاقتصاد غير المعلن.

وأضاف الدكتور أبو بكرالديب، الخبير الاقتصادي، خلال استضافته ف يبرنامج أمر واقع، تقديم الإعلامي أشرف الحجار، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: الاقتصاد غير الرسمي يعمل بعيدا تماما عن أعين الدولة الرسمية، لافتا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي، نافع للاقتصاد، ويدر دخلا، ويمتص جزءا كبيرا من البطالة، ويعمل في شتى المجالات.

وأشار الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي،: إلى أن الدراسات، رجحت خسائر الاقتصاد بـ400 مليار جنيه من الاقتصاد الخفي، موضحا أن 53% هو حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.