عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يدرس عدم خوض أي مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري

صدى البلد

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، يدرس عدم خوض أي مباراة ودية في فترة التوقف الحالية؛ بسبب النقص العددي في صفوف الفريق.

ويفتقد الفريق الأبيض خدمات لاعبيه الدوليين، بالإضافة إلى اللاعبين المصابين.

وكان فيريرا قد منح اللاعبين، راحة 4 أيام، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل.

ويضم المنتخب الأول من الزمالك، كلا من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وعمر جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" وعبد الله جمعة وعمرو السيسي.

وفي نفس الوقت، يتواجد الثلاثي محمد حسام "بيسو"، ومحمد طارق، وحسام أشرف، في صفوف المنتخب الأولمبي، في حين يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري، في معسكر منتخب تونس؛ استعدادا لكأس العالم 2022.

وتضم قائمة المصابين، كلا من: أحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش"، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد الشافي، وإبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول الزمالك على وضع برنامج تدريبي خاص لـ مصطفى الزناري مدافع الفريق، عقب عودة الأبيض للتدريبات، يوم الاثنين المقبل؛ لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة.

وينوي فيريرا، الاستعانة بـ مصطفى الزناري في قيادة دفاع الزمالك خلال الفترة المقبلة؛ لتعويض غياب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، الذي يعاني من إصابة بقطع في وتر الخلفية، وأجرى عملية جراحية مؤخرا.

وتحدث فيريرا مع الزناري على هامش تدريبات الزمالك الأخيرة، وطالبه ببذل أقصى جهد والتركيز في الفترة المقبلة، وأن يكون "ونش" جديد في الزمالك .

وأكد المدير الفني للزناري أنه محظوظ؛ لحصوله على فرصة المشاركة الأساسية في الزمالك بعد فترة قصيرة من انضمامه للنادي، خاصة أن مركز الدفاع من المراكز التي يصعب التغيير فيها.

وطالب فيريرا من المدافع، استغلال الفرصة، وأن يكون عند حسن ظنه في مباريات الزمالك المقبلة، مؤكداً أنه حال نجاحه في المهمة؛ سيكون له شأن كبير مع منتخب مصر الأول في المستقبل.

وأجرى الونش عملية جراحية ناجحة في إنجلترا مؤخرا؛ بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة سموحة ببطولة الدوري المصري، ويغيب على أثرها لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 7 أشهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعبنا .. حقيقة وتفاصيل القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

وجّه 6 رسائل مهمة لمصر | قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

لا يسافر بدونها .. حكاية الشبح سيارة بايدن بعد وصوله شرم الشيخ

ترشيحاتنا

برلماني عن حضور الرئيس الأمريكي قمة المناخ وكلماته: رد قاطع على المشككين

قائمة قطر في كأس العالم 2022

جناح معلومات الوزراء يستقبل عددا من المسئولين .. صور

الرئيس السيسي لـ بايدن: مصر متمسكة بالحفاظ على أمنها المائي

شلل الإخوان .. نجل جمال عبد الناصر يسخر من الجماعة الإرهابية |فيديو

100 عام من الأخوة| تعاون إستراتيجي وتماسك في العلاقات المصرية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة وموفرة.. طريقة عمل طاجن مكرونة بكبد الدجاج

رئتان بالألمونيوم ودموع الطحالب.. فنون النحت من مخلفات البيئة في COP 27

8 أجنة داخل بطن طفلة بالهند.. تفاصيل أندر عملية في العالم

فستان صباح .. أنغام تثير دهشة الجمهور على السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ