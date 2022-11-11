فيريرا يدرس عدم خوض أي مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، يدرس عدم خوض أي مباراة ودية في فترة التوقف الحالية؛ بسبب النقص العددي في صفوف الفريق.

ويفتقد الفريق الأبيض خدمات لاعبيه الدوليين، بالإضافة إلى اللاعبين المصابين.

وكان فيريرا قد منح اللاعبين، راحة 4 أيام، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل.

ويضم المنتخب الأول من الزمالك، كلا من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وعمر جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" وعبد الله جمعة وعمرو السيسي.

وفي نفس الوقت، يتواجد الثلاثي محمد حسام "بيسو"، ومحمد طارق، وحسام أشرف، في صفوف المنتخب الأولمبي، في حين يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري، في معسكر منتخب تونس؛ استعدادا لكأس العالم 2022.

وتضم قائمة المصابين، كلا من: أحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش"، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد الشافي، وإبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول الزمالك على وضع برنامج تدريبي خاص لـ مصطفى الزناري مدافع الفريق، عقب عودة الأبيض للتدريبات، يوم الاثنين المقبل؛ لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة.

وينوي فيريرا، الاستعانة بـ مصطفى الزناري في قيادة دفاع الزمالك خلال الفترة المقبلة؛ لتعويض غياب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، الذي يعاني من إصابة بقطع في وتر الخلفية، وأجرى عملية جراحية مؤخرا.

وتحدث فيريرا مع الزناري على هامش تدريبات الزمالك الأخيرة، وطالبه ببذل أقصى جهد والتركيز في الفترة المقبلة، وأن يكون "ونش" جديد في الزمالك .

وأكد المدير الفني للزناري أنه محظوظ؛ لحصوله على فرصة المشاركة الأساسية في الزمالك بعد فترة قصيرة من انضمامه للنادي، خاصة أن مركز الدفاع من المراكز التي يصعب التغيير فيها.

وطالب فيريرا من المدافع، استغلال الفرصة، وأن يكون عند حسن ظنه في مباريات الزمالك المقبلة، مؤكداً أنه حال نجاحه في المهمة؛ سيكون له شأن كبير مع منتخب مصر الأول في المستقبل.

وأجرى الونش عملية جراحية ناجحة في إنجلترا مؤخرا؛ بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة سموحة ببطولة الدوري المصري، ويغيب على أثرها لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 7 أشهر.