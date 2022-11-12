عضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة: تعهدات بايدن بقمة المناخ تدعو للتفاؤل

أكدت الدكتورة إلهام محمود علي، أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن الدول الأوروبية متخوفة من أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء ما ينعكس على الموقف من استخدام الفحم، مؤكده أن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقمة المناخ بشرم الشيخ كانت مدعاة للتفاؤل، خاصة في ظل القرارات والتعهدات التى أعلنها في كلمته اليوم.



وأضافت الدكتورة إلهام محمود علي، أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "وعي المواطن بجهود مواجهة التغيرات المناخية لابد أن ينطلق من حرصه على الأجيال القادمة".



وأشارت: "نحتاج إلى التوعية بشأن ترشيد استهلاك الطاقة"، مضيفه: "كل الدول بدأت إعداد خطة استراتيجية بمن فيهم مصر فيها يتعلق بالتخلي عن الوقود الأحفوري".

وأوضحت: "الأمم المتحدة مهتمة بإدماج القطاع الخاص في جهود التحول نحو الطاقة النظيفة"، متابعة: "ننتظرمن الدول الغنية الدعم المادي في مواجهة التغيرات المناخية".