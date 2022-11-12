عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة: تعهدات بايدن بقمة المناخ تدعو للتفاؤل

الدكتورة إلهام محمود
الدكتورة إلهام محمود علي

أكدت الدكتورة إلهام محمود علي، أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن الدول الأوروبية متخوفة من أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء ما ينعكس على الموقف من استخدام الفحم، مؤكده أن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقمة المناخ بشرم الشيخ كانت مدعاة للتفاؤل، خاصة في ظل القرارات والتعهدات التى أعلنها في كلمته اليوم.
 

txt

برلمانية مشيدة بنجاح مصر في تنظيم قمة المناخ: دليل على قوة الدولة

txt

برلماني عن حضور الرئيس الأمريكي قمة المناخ وكلماته: رد قاطع على المشككين

وأضافت الدكتورة إلهام محمود علي، أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "وعي المواطن بجهود  مواجهة التغيرات المناخية لابد أن ينطلق من حرصه على الأجيال القادمة".


وأشارت: "نحتاج إلى التوعية بشأن ترشيد استهلاك الطاقة"، مضيفه: "كل الدول بدأت إعداد خطة استراتيجية بمن فيهم مصر فيها يتعلق بالتخلي عن الوقود الأحفوري".

 

وأوضحت: "الأمم المتحدة مهتمة بإدماج القطاع الخاص في جهود التحول نحو الطاقة النظيفة"، متابعة: "ننتظرمن الدول الغنية الدعم المادي في مواجهة التغيرات المناخية".

عضو لجنة التغيرات المناخية الدول الأوروبية أزمة الطاقة الطاقة الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

ترشيحاتنا

لتقليل النفقات.. ندب عاملين من الوزارات الأخرى محلقين فنين بالسفارات في الخارج

سمع أذان الفجر ولم يصل فهل يأثم؟.. الإفتاء: النوم ليس حراما بشرط

أسامة عبد الكريم: حزنت بعد استبعادي من المنتخب الأولمبي بسبب عدم تقديري

كامل العدد .. تامر حسني يتألق في حفل سلطنة عُمان

محافظ أسيوط: جاري إنشاء طريق طراد النيل لخدمة 14عزبة وقرية بـ القوصية

سر المعركة الصامتة بين صلاح وحسام حبيب وشيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

بدون مكياج وخرابيش فى الوجه.. شيرين تثير الجدل من كتب كتابها|صور جديدة

ختم معدني يكشف عادة اتبعها المصريين القدماء على جسد العبيد

حب حياتى.. شيرين تثير جدلا على السوشيال بعد رجوعها لـ حسام حبيب

فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ