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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وسط هتافات "تحيا مصر".. مسيرة لأهالي كرداسة ضد أعداء الوطن

مسيرة بالسيارات فى
مسيرة بالسيارات فى حب مصر

خرج العشرات من أهالي كرداسة فى مسيرة بالسيارات مساء اليوم الجمعة، بعنوان "فى حب مصر" تضامنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد أعداء الوطن.

وشهدت المسيرة، مشاركة المواطنين من كافة الأعمار رافعين علم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط تفاعل من المارة، معلنين عن دعمهم الكامل للحكومة والرئيس السيسى.


 


وتأتي المسيرات الداعمة للرئيس بعد أن فشلت كل الدعوات التي نادي بها الإخوان للخروج في مظاهرات اليوم، ولم يستجيب لها المصريين في الوقت الذي خرج فيه العشرات مؤكدين تأييدهم للرئيس والدولة المصرية.

 

يذكر أن عدد من الوقفات المؤيدة تم تنظيمها فى لندن وأثينا وغيرها من الدول الأوروبية، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، واحتفالا بنجاح مؤتمر المناخ.


 

مسيرة بالسيارات فى حب مصر وسط هتافات تحيا مصر الرئيس السيسي السيارات المواطنين

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