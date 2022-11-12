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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية شكري وكيري ..

الإعلان عن إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيُف والصمود بدعم أمريكي

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الجمعة ١١ نوفمبر، في حدث خاص حول الإسراع من جهود التكيُف في إفريقيا برعاية مصرية أمريكية مشتركة، وبحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومنسق المبادرة الإفريقية للتكيُف المبعوث الرئاسي السابق للمناخ لرئيس مالي، بجانب ممثلي بعض كبرى شركات القطاع الخاص العالمية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري أشار في كلمته إلى الإعلان عن إنشاء "مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيُف والصمود" بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف أن يُصبح المركز مؤسسة دولية في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة، معرباً عن التطلع لدعم كافة الدول والشركاء في هذا الصدد.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لجهود الولايات المتحدة البناءة طوال العام الماضي التي أسفرت عن الإعلان عن هذا المركز، والذي يبرهن على التزام مصر والولايات المتحدة سوياً بقضية التكيُف مع تغير المناخ في إفريقيا، على نحو يجسد رسالة مؤتمر COP27 المتمثلة في تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ.

وأضاف السفير أبو زيد  أن المبعوث  الأمريكي "كيري" أشاد  بالرعاية المشتركة مع مصر لهذا الحدث، مُستعرضاً حزمة الدعم المالي التي أعلن عنها الرئيس بايدن اليوم في كلمته خلال المؤتمر، والتي تضمنت ١٥٠ مليون دولار لدعم جهود التكيُف مع تغير المناخ في إفريقيا، تشمل ١٠ مليون دولار لمركز القاهرة،  و٢٥ مليون دولار لمبادرة التكيُف في إفريقيا التي يتبناها الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن تمويل عدد من البرامج الأخرى الخاصة بمواجهة تغير المناخ في إفريقيا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن التعاون المصري الأمريكي لإنشاء هذا المركز يأتي اتساقاً مع ما أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يوم ٧ نوفمبر الجاري من ضرورة تعزيز التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب في مجال عمل المناخ الدولي، بما في ذلك في مجال تعزيز التكيُف مع تغير المناخ.

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