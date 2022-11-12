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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج .. اطلالة ناعمة لـ سلمى أبو ضيف عبر إنستجرام

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت سلمى أبو ضيف بإطلالة كلاسيكية  مرتدية بدلة باللون الاسود ، لم تتكلف بوضع المكياج ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

بصورة أبيض وأسود .. سلمي أبو ضيف تستعيد الذكريات عبر انستجرام

سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام


وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

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