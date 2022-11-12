الأرز بـ15 جنيها في المعرض الدائم|وغرفة الإسماعيلية: ندعم استقرار الأسعار وتوافر السلع

أكد المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، أن الغرفة لن تدخر وسعا في تكليل جميع الجهود لتوفير جميع السلع الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال عثمان، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”: إننا نعد شريكًا رئيسيًّا للحكومة في ضبط الأسعار وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية"، لافتا إلى أن الغرفة داعم أساسي لتحقيق استقرار السوق المحلية.

وأشار إلى أنه تم توفير طن أرز بالمعرض الدائم للغرفة التجارية بنادي المنتزه بحى الشيخ زايد، ويباع بسعر 15 جنيها للكيلو، وهو أرز معبأ درجة أولى بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل الدور المجتمعي للتجار والصناع، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير، لقيام الغرف التجارية بالمحافظات بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة، ووزير التموين والتجارة الداخلية، لضمان الحفاظ على وفرة المعروض من السلع الاساسية وخفض الأسعار من خلال اختصار مراحل سلاسل الإمداد وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

جدير بالذكر أن الغرفة نوهت عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، إلى توفير السلعة بالمنفذ الدائم قبيل طرحها بساعات قليلة لجذب المستهلكين للشراء الفورى والاستفادة من فرق السعر عن السوق الخارجية.