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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إفلاس أكبر شركة للعملات المشفرة.. والعملاء يبحثون عن أموالهم

عملات رقمية
عملات رقمية

رفعت شركة تبادل العملات المشفرة FTX دعوى إفلاس في الولايات المتحدة، وطلبت حماية المحكمة لأنها تبحث عن طريقة لإعادة الأموال إلى المستخدمين.

وقالت الشركة إن الرئيس السابق سام بانكمان فريد، استقال من منصبه كرئيس تنفيذي، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويعد ذلك تحول هائل في ثروات الشاب البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي ترأس ثاني أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، حيث انهارت إمبراطوريته في FTX في أسبوع تقريبا، مما زعزع الثقة في سوق العملات المشفرة المضطرب بالفعل.

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كتب بانكمان-فرايد ، الملقب بـ "ملك العملات المشفرة" ، على تويتر، أمس الجمعة: "أنا آسف حقًا ، مرة أخرى ، لأننا انتهى بنا المطاف هنا.. آمل أن تجد الأشياء طريقة للتعافي".

قبل الانهيار ، كان Bankman-Fried أحد نجوم مشهد العملات المشفرة، وأجرى مقارنات مع قطب الاستثمار وارن بافيت، بقيمة صافية تقدر بأكثر من 15 مليار دولار (12.8 مليار جنيه إسترليني) مؤخرًا يوم الإثنين.

لكن الشائعات في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت بأن FTX وغيرها من الشركات المملوكة لبنكمان-فريد كانت على أرضية مالية متزعزعة، ما دفع مجموعة كبيرة من العملاء إلى محاولة سحب الأموال من FTX ، وهي بورصة تستخدم لشراء وبيع الرموز الرقمية.

في مواجهة أزمة السيولة، حاول Bankman-Fried تنظيم عملية إنقاذ ، لكن ذلك فشل، تاركًا FTX تتدافع لجمع مليارات الدولارات والعديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

عملات العملات المشفرة الولايات المتحدة FTX بريطانيا العملات الرقمية

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