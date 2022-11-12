الأوقاف تعلن تفاصيل اختبار المتقدمين لمسابقة معاني القرآن

قررت وزارة الأوقاف، عقد الاختبارات الأولية شفويًّا للمتسابقين الذين أكدوا رغبتهم في دخول مسابقة معاني القرآن الكريم "جزء عم " الجزء الثلاثين من القرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا بالمديريات الإقليمية من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا ، وذلك على النحو التالي:



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مقارئ الجمهور تزدحم بأهل القرآن

وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن ‏الكريم خاصة بجمهور المساجد، شهدت مقارئ الجمهور التي عقدت عقب صلاتي العصر والمغرب اليوم الجمعة 11/ 11/ 2022م إقبالًا كبيرًا وحرصًا من ‏روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم ‏معانيه.‎



فيما أكد رواد المقارئ من الجمهور أن حضور مجالس القرآن الكريم بالمساجد صفعة على وجه دعاة التخريب والفوضى الذين ‏يبثون الشائعات والأكاذيب، فمصر آمنة بفضل الله(عز وجل) وبرعايتها للقرآن الكريم وأهله، ولن يضام بلد يكرم أهل الله (عز وجل) وخاصته، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين.

