ترامب يكشف سرا خطيرا بخصوص اغتيال قاسم سليماني.. ما علاقة إسرائيل؟

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، بأن إسرائيل ألغت مشاركتها في اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في اللحظات الأخيرة من عام 2020.

وقال ترامب، "كان سليماني عبقريا مجنونا، كان ينوي تدمير خمسة من منشآتنا العسكرية، علمتُ بالأمر، وبصراحة، كان من المفترض أن تُنفذ إسرائيل العملية معنا.

و تابع الرئيس الأمريكي: وفي الليلة التي سبقت الموعد المحدد، تلقينا اتصالًا من إسرائيل يُفيد بأنهم لن يُنفذوها، وأنهم لا يرغبون في ذلك، كنا على علم بكل شيء، لكننا خسرنا شريكنا، لا ألومهم كثيرًا، فهذا أمرٌ صعب".

