محمد عواد يؤدي مناسك العمرة ويدعو: اللهم إني أسألك خير السنة المقبلة

شارك محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك جمهوره صوراً من أدائه مناسك العمرة، مرفقة بدعاء تزامناً مع بداية السنة الجديدة.



ونشر عواد عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مجموعة صور له من الحرم المكي، وعلق قائلاً: "اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها وأعوذ بك من شرورها.. الحمد لله جمعة مباركة".

وكان الإعلامي خالد الغندور كشف عن وجود أزمات تواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فيما يخص الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الزمالك عنده مشاكل بسبب الرخصة الأفريقية و الفلوس المستحقة و ايضا الاهلي عنده مشاكل في الرخصة بسبب عدم وضوح الرؤية لشركة الكرة بالنادي الاهلي و الميزانية الخاصة بها".

ويستعد الزمالك لاستكمال مشواره المحلي والقاري بعد العودة من التوقف، في ظل منافسة قوية على لقب الدوري وبطولة أفريقيا، وسط ترقب جماهيري لأداء الفريق والجهاز الفني.