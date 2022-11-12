عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محيي الدين: مبادرة حياة كريمة تسعى لتوطين العمل التنموي بأفريقيا

صدى البلد

شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠،  في إطلاق مبادرة حياة كريمة بإفريقيا  وذلك في يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وتم إطلاق المبادرة بحضور وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزير التنمية المحلية هشام آمنة والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء الأفارقة ورئيس كولومبيا السابق وممثلي الشركاء الدوليين .

وخلال كلمته ، توجه الدكتور محيي الدين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على جهودهم المبذولة لإطلاق العديد من المشروعات الخضراء الذكية وتحويل المفاهيم إلى مشاريع واقعية بافريقيا من خلال العديد منً الشراكات الإقليمية  وفي إطار نهج شامل .  

وأضاف رائد المناخ أن قمة شرم الشيخ هي قمة تنفيذ التعهدات والشراكات ، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة حياة كريمة بإفريقيا تأتي في إطار توطين العمل التنموي بعيدا عن قضايا المركزية واللامركزية.
وفي سياق آخر، أوضح محيي الدين أهمية تعزيز كرامة الإنسان في إطار التنمية المستدامة وهو ما حثت عليه الأديان السماوية ، مشيدا بجهود مصر في جذب الاستثمارات التي تجاوز الحدود المصرية لتشمل جميع المدن والقرى الأفريقية.

وعلى الصعيد الدولي، أشاد محيي الدين بجهود ألمانيا وأمريكا لدعم التكيف بإفريقيا مشيرا إلى إنشاء "مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيُف والصمود" علاوة على دعم مبادرة إفريقيا للتكيف.

ونوه رائد المناخ إلى صدور تقرير  يشمل كافة الموضوعات ذات الصلة من حيث الصلابة في مواجهة التغيرات المناخية والبنية التحتية والغذاء و المحيطات و التمويل ، وكيفية تعزيز مشاركة الشركاء الدوليين في توطين العمل التنموي من خلال الانخراط في المشروعات الخضراء الذكية.

واختتم محيي الدين كلمته بتوجيه الشكر لكل من يحرص على الاستثمار و دفع الكثير من المال لضمان حياة كريمة للمواطنين .

محيي الدين حياة كريمة المناخ COP27 الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد فمك|تعليق صادم من والد حسام حبيب بعد عودته إلى شيرين عبدالوهاب

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

أسامة عبد الكريم يكشف ما قاله محمد الشناوي بعد رحيله عن الأهلي

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

ارتفاع عدد ضحايا مينى باص ترعة الدقهلية إلى 16 وفاة

أسعار الذهب اليوم السبت بالأسواق.. فيديو

عقوبات تنتظر معتز مطر ومحمد ناصر بعد التحريض علي حمل السلاح والفوضي

ترشيحاتنا

خلال أسبوع.. الداخلية تضبط قضايا أموال عامة بقيمة 486 مليون جنيه

وزير التجارة والصناعة يقوم بجولة تفقدية للمنطقة الخضراء

يلقي خطابا.. ملك الأردن يفتتح أعمال الدورة الثانية لمجلس الأمة

تهرب ضريبى.. الداخلية تعيد 31 مليون جنيه لخزينة الدولة

الداخلية تضبط قضايا سرقة كهرباء بـ 300 مليون جنيه

محيي الدين: مبادرة حياة كريمة تسعى لتوطين العمل التنموي بأفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. أدوية منتشرة بالأسواق تسبب العقم للرجال

ملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة.. شاهد

مفيش فساتين جريئة.. مصممة أزياء تكشف معلومات عن دريس كود مهرجان القاهرة

بفستان مجسم.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بسبب داعية إسلامى.. محمد عبده يثير الجدل فى موسم الرياض.. فيديو

ذكرى رحيله.. جدل بين بوسي شلبي وإيناس الدغيدي على زواج محمود عبدالعزيز

إعلامي شهير كلمة السر في عودة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب.. من هو؟

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ