محيي الدين: مبادرة حياة كريمة تسعى لتوطين العمل التنموي بأفريقيا

شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، في إطلاق مبادرة حياة كريمة بإفريقيا وذلك في يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وتم إطلاق المبادرة بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزير التنمية المحلية هشام آمنة والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء الأفارقة ورئيس كولومبيا السابق وممثلي الشركاء الدوليين .

وخلال كلمته ، توجه الدكتور محيي الدين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على جهودهم المبذولة لإطلاق العديد من المشروعات الخضراء الذكية وتحويل المفاهيم إلى مشاريع واقعية بافريقيا من خلال العديد منً الشراكات الإقليمية وفي إطار نهج شامل .

وأضاف رائد المناخ أن قمة شرم الشيخ هي قمة تنفيذ التعهدات والشراكات ، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة حياة كريمة بإفريقيا تأتي في إطار توطين العمل التنموي بعيدا عن قضايا المركزية واللامركزية.

وفي سياق آخر، أوضح محيي الدين أهمية تعزيز كرامة الإنسان في إطار التنمية المستدامة وهو ما حثت عليه الأديان السماوية ، مشيدا بجهود مصر في جذب الاستثمارات التي تجاوز الحدود المصرية لتشمل جميع المدن والقرى الأفريقية.

وعلى الصعيد الدولي، أشاد محيي الدين بجهود ألمانيا وأمريكا لدعم التكيف بإفريقيا مشيرا إلى إنشاء "مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيُف والصمود" علاوة على دعم مبادرة إفريقيا للتكيف.

ونوه رائد المناخ إلى صدور تقرير يشمل كافة الموضوعات ذات الصلة من حيث الصلابة في مواجهة التغيرات المناخية والبنية التحتية والغذاء و المحيطات و التمويل ، وكيفية تعزيز مشاركة الشركاء الدوليين في توطين العمل التنموي من خلال الانخراط في المشروعات الخضراء الذكية.

واختتم محيي الدين كلمته بتوجيه الشكر لكل من يحرص على الاستثمار و دفع الكثير من المال لضمان حياة كريمة للمواطنين .