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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الدكتور حمدي الزعيري: لدينا أحدث أجهزة علاج السكر والجهاز الهضمي | فيديو

الدكتور حمدي الزعيري
الدكتور حمدي الزعيري

قال الدكتور حمدي الزعيري ، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والسكر ، إنه مختص بشكل أساسي في أمراض المريء، مضيفا: "مش عاوز أخلي جهاز طبي في العالم يعالج المريء مجبهوش في مصر وعشان كده عملت مركز " هيلثي سكوب " .

وأوضح الدكتور حمدي الزعير ، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المركز لديه امكانية قياس حركة المريء ، من خلال جهاز فريد من نوعه في الشرق الأوسط، كما أنه يقيس مدى " الفتأ " ، ومدى قلاوية الحمض في المعدة.

وتابع ، أن التشخيص النهائي يساعد على التوفيق في العلاج ، مشيرا إل أن مركزه يضم أحدث أجهزة باطنة ، وسكر ، وجهاز هضمي . 

الدكتور حمدي الزعيري برنامج أنا والطبيب الدكتور حمدي الزعيري استشاري الجهاز الهضمي توك شو

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