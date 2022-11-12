الدكتور حمدي الزعيري: لدينا أحدث أجهزة علاج السكر والجهاز الهضمي | فيديو

قال الدكتور حمدي الزعيري ، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير والسكر ، إنه مختص بشكل أساسي في أمراض المريء، مضيفا: "مش عاوز أخلي جهاز طبي في العالم يعالج المريء مجبهوش في مصر وعشان كده عملت مركز " هيلثي سكوب " .

وأوضح الدكتور حمدي الزعير ، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المركز لديه امكانية قياس حركة المريء ، من خلال جهاز فريد من نوعه في الشرق الأوسط، كما أنه يقيس مدى " الفتأ " ، ومدى قلاوية الحمض في المعدة.

وتابع ، أن التشخيص النهائي يساعد على التوفيق في العلاج ، مشيرا إل أن مركزه يضم أحدث أجهزة باطنة ، وسكر ، وجهاز هضمي .