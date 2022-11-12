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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يشارك في فوز ليفربول على ساوثهامبتون 3-1 بـ الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

فاز فريق ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في  المباراة التي جمعتهما على ملعب “ أنفيلد رود” في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح البرازيلي روبيرتو فيرمينو التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة السادسة بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من أندرو ربرتسون من الجهة اليمنى.

واستطاع شي أدامز تسجيل هدف التعادل لـ ساوثهامبتون في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها وارد براوس من الجهة اليسرى.

وتمكن الأوروجواياني داروين نونيز من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من هارفي إيليوت من الجهة اليمنى.

وعاد داروين نونيز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 42 من متابعة لتمريرة زميله أندرو روبرتسون.

وفي الشوط الثاني، تألق أليسون بيكر أمام محاولات ساوثهامبتون لتقليص الفارق، فيما باءت محاولات صلاح ورفاقه لتعزيز النتيجة بالفشل، لينتهي اللقاء على نتيجة الشوط الأول، فوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 22 نقطة في المركز السادس، فبما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط  الدفاع: أرنولد ، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هارفي إليوت.
خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، فيرمينيو.

وكان ليفربول تغلب على توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث أحرز محمد صلاح هدفي الريدز، بينما سجل هاري كين هدف توتنهام الوحيد.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وساوثهامبتون، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز الريدو بهدفين مقابل هدف.

 

ليفربول ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي فيرمينو نونيز

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