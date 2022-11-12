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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"مستقبل وطن" يبحث الاستعداد لإطلاق الموسم الثاني من مسابقة أوائل الطلبة بقنا

اجتماع مستقبل وطن
اجتماع مستقبل وطن

قال الدكتور خالد فليب أمين التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في قنا، إن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بعمليات تطوير التعليم والبحث العلمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بواحد من أهم القطاعات فى الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم السبت بمقر الحزب في قنا بحضور أعضاء هيئة مكتب أمانة التعليم والبحث العلمي، لبحث الاستعدادات الخاصة بإطلاق الموسم الثاني من مسابقة "أوائل الطلبة" تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم الفنى.

 

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وأضاف فليب، أن المسابقة ينظمها الحزب مع وزارة التربية التعليم وهي واحدة من الفعاليات الجماهيرية الكبرى للحزب علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد أمين التعليم والبحث العلم بحزب مستقبل وطن قنا، أن الهدف من تنظيم تلك المسابقة هو الوصول الفعلي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمة بمختلف النجوع والقري والمدن علي مستوى محافظة قنا لاكتشاف المتفوقين بمختلف المجالات والعمل على رعايتهم.

وأشار فيليب، إلى أنه يجري حالياً الإعداد للائحة المسابقة والتي توضح مراحل المسابقة وكيفية المشاركة والجوائز المالية ومواعيد بدء الإعلان عنها وفتح الباب لجميع المدارس للمشاركة في المسابقة العلمية الأكبر على مستوى الجمهورية.

قنا مستقبل وطن المدارس التعليم مسابقة أوائل الطلاب البحث العلمي

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