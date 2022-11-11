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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للاطمئنان على مستوى الخدمات.. رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المدن الجامعية

جولة المدن الجامعية
جولة المدن الجامعية بقنا

أجرى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية لمبانى المدن الجامعية للطلاب، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

رافقه خلال الجولة، الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة عادل أحمد مصطفى، و مديرو العموم.

 

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واطمأن رئيس الجامعة، من الطلاب على الوجبات المقدمة لهم والخدمات التى تقدمها المدن الجامعية لهم، معطياً توجيهات بتلبية كافة طلبات طلاب المدن الجامعية وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال إقامتهم بالمدن الجامعية.

وأشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تسكين الطلاب والطالبات وفحص جميع الالتماسات المقدمة منهم وتسكين من تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية.

وتابع نائب رئيس الجامعة: مع تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بمراعاة الحالات الاجتماعية والظروف الخاصة للطلاب والطالبات في التسكين فوراً بالمدن الجامعية.

  

جولة المدن الجامعية بقنا

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جامعه جامعة جنوب الوادي المدن الجامعية قنا الخدمات المقدمة للطلاب

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