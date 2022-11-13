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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس مشرف أمن وتاجر خردة سرقا مخزن شركة بمدينة نصر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس مشرف أمن بشركة وتاجر خردة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة منقولات من داخل مخزن الشركة محل عمل المتهم الأول.

وكانت قد قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس مشرف أمن بشركة وتاجر خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة منقولات من داخل مخزن الشركة محل عمل المتهم الأول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة منقولات من داخل مخزن إحدى الشركات بمدينة نصر حيث تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من مسئول بإحدى الشركات ، مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة بعض المنقولات من داخل المخزن الخاص بالشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أن مشرف أمن بالشركة محل البلاغ - مقيم بعين شمس ، أمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع أحد تجار الخردة - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق أمكن ضبطه ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ ، وعلمه بتواجد بعض المنقولات المتهالكة داخل المخزن الخاص بالشركة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها .

وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة ، وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات عقب انصراف العاملين بالشركة ، ونقلها لمخزن خاص بالمتهم الثانى- كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - باستخدام سيارة نقل"مستأجرة" ، وقام الثانى بشراء المسروقات مقابل مبلغ مالى، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات داخل المخزن والمبلغ المالى حصيلة بيع المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات اتهمتهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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