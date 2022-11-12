متخصص زراعة الكبد : استقبلنا أطباء أجانب أكدوا عدم وجود طعام ببلادهم

قال الدكتور محمد عبد الوهاب متخصص زراعة الكبد ؛ إن الأسبوع الماضي عقد مؤتمر بفندق بالقاهرة وبعد نهاية المحاضرة قام الأطباء بالنزول إلى الشارع في وسط البلد بالقاهرة وهم أطباء من جنسيات متعددة أمريكية وتركية وصربيا وإيطالية وفرنسية.

أضاف محمد عبد الوهاب خلال لقائه على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي؛ الأطباء دخلوا المعارض " الشوادر" الموجودة في الميادين وعلقوا قائلين " احنا مش لاقيين ناكل" لأن مصر بها كميات ضخمة من بضائع وسلع غير موجودة في مكان تاني بالعالم؛ وهذه هي صورة مصر أمام العالم.

واضاف أنه قام بزراعة كبد لـ 972 حاله في مركز واحد في مصر مضيفا أنه لن يتكرر هذا في العالم كله إلا في كوريا والهند واليابان وانقرة وذلك يؤكد أن مصر تتفوق عن دول العالم في زراعة الكبد.

مشيرا إلى أنه كان يتواجد معه أستاذ دكتور في زراعة الكبد بتركيا وأبلغه أن زراعة الكبد في إسطنبول محدودة جدا لأنها صعبة ومكلفة جدا علاوة على ذلك أن العامل العاطفي غير موجود إلا بمصر وعلينا أن نحافظ على المتبرع كقطعة ألماس لأنه سليم ويقوم بإجراء عملية أخذ نصف الكبد لديه ويزرع بجسم مريض .