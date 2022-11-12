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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة النني.. أوديجارد يُعزز تصدر أرسنال للدوري الإنجليزي

صدى البلد

نجح فريق أرسنال في الفوز على نظيره وولفرهامبتون، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدفي المباراة، مارتن أوديجارد في الدقيقتين 55 و75.

وشارك النني بديلاً في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: وايت - سليبا - جابرييل - زينتشينكو.

خط الوسط: تشاكا - بارتي - أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا - مارتينللي - جيسوس.

وبهذه النتيجة، يواصل فريق أرسنال احتلاله لـ صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي محمد النني الدوري الانجليزي الممتاز

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