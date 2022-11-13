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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جزائري يكشف عن راتب حسام البدري مع وفاق سطيف

حسام البدري
حسام البدري

قال نبيل نيجيز المدير الفني الجزائري، إن بالطبع هناك فارقا كبيرا، بشأن المبالغ المالية المدفوعة بشأن اللاعبين الأجانب والمدربين المحترفين.

مدرب الجزائر السابق يكشف عن راتب حسام البدري مع وفاق سطيف ومفاجآت بشأن اللاعبين الأجانب

وقال نبيل نيجيز المدير الفني الجزائري فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" حسام البدري راتبه لم يتخطي 30 ألف يورو ، المدرب فى الجزائر الأجنبي يتراوح راتبه من 20 إلى 30 ألف يورو شهريًا ما يقرب من مليون جنيه مصري.

وأضاف نيجيز:" جميع اللاعبين الأجانب فى الدورى الانجليزي يتم اختيارها أن تكون عمرها صغير يتراوح بين 18 إلى 21 عام ثم نقوم ببيعه، ويأتي لاعبين فى الدورى الجزائري بمبالغ تتراوح بين 7 إلي 12 ألف يورو.

مدرب الجزائر السابق حسام البدري وفاق سطيف الجزائر البدري

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