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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أشرف عمر: 50% من البشرية على مستوى العالم مصابون بمرض الكبد الدهني

الكبد الدهني
الكبد الدهني

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إن مرض الكبد الدهني مشكلة يعاني منها العالم كله في الوقت الحالي".

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وأضاف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "أكثر من 50% من البشرية على مستوى العالم مصابون بمرض الكبد الدهني".

 

وأشار: "مرض الكبد الدهني يعني أن الخلايا الكبدية بها نسبة دهون تتراوح بين 10 إلى 20%"، مضيفا: "الدهون تكون في الخلايا الكبدية زيادة عن اللزوم".

 

وأوضح: "هناك نوعين من الكبد الدهني نوع يمر بسلام ونوع آخر صعب ويتطور إلى التهاب مزمن ثم تليف ثم ورم في الكبد".

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