عبد الحميد حسن : مروان حمدي أفضل من كوكا ومحمد شريف

أبدى عبد الحميد حسن ميدو نجم النادي الأهلي السابق اندهاشه من استبعاد مروان حمدي مهاجم النادي المصري من قائمة المنتخب الوطني التي ستخوض مباراة بلجيكا و المقرر لها الجمعة القادمة في الكويت.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة TeN: " فوجئت بقرار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن استبعاد مروان حمدي من قائمة الفراعنة ، خاصةً في ظل المستوى الفني المميز الذي يقدمه اللاعب مع المصري البورسعيدي هذا الموسم ومن قبله مع سموحة الموسم الماضي ، و تواجده ضمن هدافي الدوري ، كما أنني أرى أنه أفضل من أحمد حسن كوكا مهاجم فريق ألانيا سبور التركي ، والذي حصل على أكثر من فرصة مع أجهزة فنية مختلفة ولم يقدم أوراق اعتماده".

و أضاف : " مروان حمدي أفضل من محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ، في التوقيت الحالي ، و كنت أتمنى حصوله على الفرصة في مباراة بلجيكا ، خاصةً أنها مباراة ودية و من الممكن تجربة أكثر من عنصر خلالها".