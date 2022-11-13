وكيل الأزهر يكرَّم طروب رسلان مدير عام التعليم الخاص تقديرًا لعطائها الوطني

كرَّم الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، الأستاذة طروب رسلان مدير عام التعليم الخاص، فى احتفال نظمه قطاع المعاهد الأزهرية؛ بمناسبة بلوغها السن القانونية للمعاش؛ وذلك تقديرًا لعطائها الوطني خلال مسيرتها الوظيفية التى تدرجت خلالها بين مواقع الإدارة التنفيذية، وأسهمت فى تطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز الحوكمة، والشفافية، وتكافؤ الفرص.



كانت طروب رسلان قد أطلقت، فور توليها مسئولية الإدارة العامة للتعليم الخاص، برنامجًا شاملاً للتطوير، بما يضمن تحقيق الانضباط بالمعاهد الخاصة بمصروفات الخاضعة لإشراف الأزهر، والالتزام بتدريس المنهج الأزهرى: عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا، على نحو يخدم الرسالة العالمية لمشيخة «العلم والإسلام»، فى مواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفهم الحقيقى بالدين الحنيف، بمبادئه السمحة التى ترتكز على قيم السلام والأخوة الإنسانية.



أكد الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن طروب رسلان استطاعت أن تترك بصمة واضحة فى إدارة منظومة التعليم الخاص بالأزهر، وقد نجحت التغلب على العديد من التحديات المتراكمة خاصة فى ظل الدعم الكبير من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، ود. محمد الضوينى وكيل الأزهر، على نحو يشهد بكفاءتها الجديرة بالتقدير.



قال الشيخ عوض الله عبدالعال وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق، إن طروب رسلان نجحت خلال فترة عملها فى أن تقدم نموذجًا للقيادة النسائية الواعدة، التى تُجسِّد عظمة المرأة المصرية فى أداء دورها الوطني من موقعها القيادي عبر تدرجها بين مستويات الإدارة التنفيذية بمنطقة القاهرة التعليمية، وقطاع المعاهد الأزهرية.



أكد د. أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، أن طروب رسلان نجحت فى إثراء مسيرة تطوير التعليم الأزهرى، من خلال التركيز فى إدارتها التنفيذية لمنظومة التعليم الخاص، على الجانب التعليمى بالمعاهد الخاصة بمصروفات، والإسهام فى الارتقاء بأداء المعلمين وفق القواعد المقررة، فى ضوء أحكام قانون كادر المعلمين.

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