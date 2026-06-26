نهاية أسبوع العسل.. حكاية سقوط هدى عروس كرداسة من الطابق السابع

تحولت قصة حب امتدت لعامين إلى مأساة صادمة داخل عش زوجية بكرداسة، بعدما انتهت زيجة لم يمر عليها سوى 6 أيام بسقوط الزوجة “هدى” من الطابق السابع، في واقعة غامضة فجّرت اتهامات متبادلة بين أسرتها وزوجها.

لم تكن الأيام الأولى داخل منزل الزوجية تحمل ما ينذر بكارثة، إذ بدأت حياة “هدى” و”محمد” بعد زواج اعتبره المقربون تتويجًا لقصة حب طويلة، قبل أن تنقلب الأمور بشكل مفاجئ في ليلة الحادث.

مع الساعات الأولى من الفجر، سقطت الزوجة من شرفة شقة الزوجية بالطابق السابع، لتلقى مصرعها في الحال، بينما تحولت الشقة إلى مسرح تحقيقات موسع من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

داخل أروقة التحقيق، بدأت الشكوك تتصاعد من جانب أسرة المجني عليها، حيث اتهم شقيقها الزوج بالتسبب في سقوطها، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة بينهما، وادعاء تعرضها للضرب خلال فترة الزواج القصيرة.

وقال شقيقها أمام جهات التحقيق إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الزوج في الساعات الأولى من صباح الواقعة، أبلغه خلاله بسقوط شقيقته من شرفة الشقة، قبل أن يتوجه إلى موقع الحادث ويجدها غارقة في دمائها.

في المقابل، أنكر الزوج الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن زوجته هي من أقدمت على إلقاء نفسها من الشرفة نتيجة خلافات زوجية، وهو ما وضع القضية أمام روايتين متناقضتين.

وبعد الاستماع لأقوال الطرفين وفحص الملابسات الأولية، قررت نيابة كرداسة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية إخلاء سبيل الزوج على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص الأدلة وتحريات المباحث لكشف الحقيقة الكاملة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها في الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه التقارير الفنية وأقوال الشهود.