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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل قضية تهريب المهاجرين بالقاهرة الجديدة.. عامل: دفعت 260 ألف جنيه مقابل السفر إلى فرنسا

تهريب المهاجرين
تهريب المهاجرين
رامي المهدي

كشف أمر الإحالة في قضية تهريب المهاجرين إلى فرنسا عن تفاصيل جديدة في إحدى قضايا التزوير المرتبطة بوعود السفر إلى الخارج، بعدما أدلى أحد المجني عليهم بأقواله حول تعرضه لعملية احتيال مقابل إنهاء إجراءات سفره إلى فرنسا.

وقال أحد الأشخاص المجني عليهم أنه يعمل عامل، إنه تواصل مع المتهمة الأولى بعد أن أوهمته بقدرتها على تدبير سفره إلى فرنسا، مقابل مبلغ مالي قدره 260 ألف جنيه.

وأوضح في أقواله أنه سلم المتهمة في البداية مبلغ 100 ألف جنيه، ثم دفع باقي المبلغ إلى أحد معاونيها، المتهم حمادة عبد العليم، تنفيذًا للاتفاق المبرم بينهما.

وأضاف أنه تقابل مع المتهمة أمام السجل المدني بمدينة طنطا، حيث سلمته استمارة تحقيق شخصية مستوفاة ببياناته الشخصية، تضمنت على غير الحقيقة أنه يعمل في مجال الدعاية والإعلان، وهو ما استخدمه في استخراج بطاقة رقم قومي وجواز سفر، تمهيدًا للحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا.

وأشار الشاهد إلى أنه فوجئ بعد ذلك بانقطاع التواصل مع المتهمة، وعدم تنفيذ وعودها بإتمام إجراءات السفر، رغم سداد المبلغ المتفق عليه، لتتكشف لاحقًا تفاصيل الواقعة ضمن التحقيقات الجارية في القضية.

وكشف أمر الإحالة أنهم، خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، والمتهمين جميعًا بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص، حيث تولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين وتهريبهم، واصطناع أوراق مزورة مثبت بها على خلاف الحقيقة مهن المهاجرين المهربين، بما يتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد، وذلك مقابل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.

وأوضح أمر الإحالة أنهم ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجرًا، من بينهم نساء وأطفال، وهم: ماهر علي أبو العزم المنوفي، أشرف نبيل أبو الأسعاد السيد، إبراهيم السيد إبراهيم محمد سالمان، محمد محمود حسن فهمي (طفل)، رمضان شعبان صقر (طفل)، محمد ياسين حامد ناجي (طفل)، عمر فتحي صلاح مفتاح (طفل)، خالد علي دراز (طفل)، محمود أحمد محمد علي، السيد عبد الغني السيد الكفراوي، عبد العظيم الشربيني، مصطفى زغلول محمود صالح، عمار عبد العال عبد الفتاح محمد، الدسوقي عبد الرازق عطية عبد القادر، فاطمة صبحي إبراهيم عبد الغني، علاء فتحي سليمان ضيف الله، علي محمد علي البرماوي.

وكشف أمر الإحالة أنهم دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر مسارين بري وبحري، مقابل مبالغ مالية، وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني، وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين، لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور، ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرعوا في تهريب المهاجرين: هاجر أيمن عبد الوهاب، وشعبان السيد قطب، بطريقة غير شرعية، بأن قام المتهمان الأولى والسابع باستقطابهما والاتفاق معهما على تدبير انتقالهما إلى دولتي إيطاليا وفرنسا مقابل مبالغ مالية، وتمكنا من استصدار المحررات المزورة موضوع الاتهامات التالية لتسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة لسفرهما، إلا أن أثر جريمتهما قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو ضبط المتهمة الأولى، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، قد أصدرت حكمها بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.


 

فرنسا تهريب المهاجرين قضية تهريب المهاجرين

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