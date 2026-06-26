خلافات عائلية.. القبض على المتهمة بإتلاف سلك كاميرات مراقبة منزل في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص، وبرفقته سيدة، بقطع السلك الخاص بكاميرات المراقبة بمنزله في محافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، كما أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه يعمل خارج البلاد.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات حول الميراث بينه وبين شقيقته، الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي استعانت بأحد أقاربها لإتلاف أسلاك كاميرات المراقبة الخاصة بشقة شقيقها.

وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما شقيقة القائم على النشر، ونجل خالتها، ويقيمان بدائرة قسم شرطة بيلا.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، نكايةً بالقائم على النشر بسبب تلك الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.