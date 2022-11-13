بعد إصابة ثنائي الأهلى.. كولر يتخذ قرارا مهما للحفاظ على اللاعبين

كشف فرج عامر، رئيس نادى سموحة السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، طالب بمنع نزول أي لاعب التمرين اذا كان يشعر باي آلام، وذلك بعد إصابة ثنائي الفريق فى الفترة الأخيرة.

وقال فرج عامر عبر فيسبوك “ كولر اصدر فرمان بمنع أي لاعب من نزول التمرين إذا كان يشعر باي آلام حتي لو خفيفة، وكذلك ممنوع نزول التمرين لأي مصاب إلا بعد الشفاء بنسبة ١٠٠٪؜ ”.

ويذكر أن أعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، ينوي اكتشاف المواهب في فرق الشباب والناشئين في النادي الأهلي لتدعيم الفريق فى الفترة القادمة.

وكتب فرج عامر عبر صفحته بموقع فيسبوك “كولر ينوي اكتشاف المواهب في فرق الشباب والناشئين في النادي الأهلي والدفع بها في الفريق الأول تدريجيا”.