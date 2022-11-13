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ديني

ما صفات أولياء الله الصالحين وكيف نكون منهم؟ علي جمعة يكشف الطريقة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

ما صفات أولياء الله الصالحين وكيف نكون منهم؟ عن هذه المسألة تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن صفات أولياء الله الصالحين وكيف يكون المسلم وليا؟

ما صفات أولياء الله الصالحين؟

 

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الولي هو بشر وشخص يعبد الله وقريب من الله ، ويعيش في دائرة الطاعة ويبتعد عن دائرة المعصية.

وأشار إلى أنه كي يكون المسلم من أولياء الله الصالحين، عليه أن يدخل في دائرة الطاعة ويبتعد عن دائرة المعصية، قائلا "عايز تبقى ولي انتقل من دائرة المعصية إلي دائرة الطاعة".

وتابع: اللهم انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، فهذا دعاء الولاية وأن ينتقل العبد إلى دائرة الطاعة بدلا من المعصية.

وأشار إلى أن المسلم الذي يريد أن يكون وليا، عليه أن يتقرب إلى الله بما يحب ، وهو مفهوم التقوى والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل.


هل أولياء الله الصالحين لهم كرامات؟


كما تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن كرامات أولياء الله الصالحين.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن السيد أحمد البدوي من أولياء الله الصالحين، وهو أكثر الأولياء كرامات، منوها أن الهدف من الكرامة هي تثبيت العابد الذي يعبد الله ويعزم على إخراج الدنيا من قلبه، ويريد الوصول إلى مرحلة اليقين.


وأضاف، أن الكرامة هي علامة وإشارة لتثبيت قلب العابد، وتأتي في بدايات الطريق، قائلا "الكرامة دي بتيجي للعيال مش للرجال" ولذلك هدفها التثبيت فإذا تثبت قلب العابد أصبحت لا فائدة منها بعد ذلك.

وأشار إلى أن القطب لا كرامة له، فهو غير محتاج إليها، لأنه وصل إلى مرحلة اليقين.

 

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