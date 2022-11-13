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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 17 عاملا في انقلاب حافلة بوصلة أبو سلطان الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب نحو 17 عامل في انقلاب حافلة بوصلة أبو سلطان بمحافظة  الإسماعيلية.

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من جانبه ، تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد إصابة نحو 17 عامل في انقلاب حافلة بوصلة ابو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، تم نقلهم إلي مستشفي جامعة قناة السويس، لتلقي الإسعافات اللازمة.
وكان مرفق الإسعاف  دفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث لنقل المصابين الي المستشفي. 

وكشفت مصادر طبية الحالة الصحية للمصابين، مؤكدة أن الإصابات تنوعت بين الكدمات والسحجات وان هناك حالة واحدة لفتاة في حالة حرجة بالعناية المركزة.

محافظة الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية محمود عاشور

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