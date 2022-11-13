عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على العالم التحرك لمُجابهة الإرهاب

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

احمد موسى
احمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على انفجار منطقة تقسيم في اسطنبول في دولة تركيا، قائلا :"عملية ارهابية، ومصر أدانت هذه العملية الإرهابية في بيان رسمي".

txt

أحمد موسى: الشعب المصري أدرك جيدا حجم المؤامرة ضد الدولة..فيديو


وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، أن الانفجار تم في منطقة سياحية، وحصل زعر رهيب، متابعا أن المعلومات التركية بتقول إن سيدة هى اللي فجرت نفسها.

الإرهاب في كل مكان في العالم


وتابع أحمد موسى، أن الإرهاب في كل مكان في العالم، وليس له حدود، وتركيا فيها قيادات إرهابية خطيرة، لافتا إلى أن على العالم التحرك بقوة لمُجابهة الإرهاب الغاشم الذي يضرب العالم بدون رحمة.
 


وخلال الفقرة، عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للحظة وقوع انفجار شديد في منطقة تقسيم باسطنبول.
 

 

أحمد موسى العملية الإرهابية منطقة تقسيم إسطنبول تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

ألقت نفسها من الرابع.. سر إنهاء عروس حياتها بعد 4 أيام زواج

إصابة العشرات في انفجار ضخم وسط إسطنبول | شاهد

استمرار التراجع في أسعار البيض.. اعرف سعر الكرتونة

موضوعات متعلقة

الإخوان ادفنوا .. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك على الهواء

ترشيحاتنا

الإعلامية جاسمين طه تقدم الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة

بورصة السيارات | ارتفاع 30 ألف جنيه في أسعار سوزوكي سويفت

راح ياكل زلابيا .. محي إسماعيل يثير الجدل ويختفي من على ريد كاربت مهرجان القاهرة.. صور

سميحة أيوب تكشف أول لقاء لها مع زوجها | فيديو

مايان السيد تثير الجدل بفستان جرئ على السجادة الحمراء

إعادة الحركة المرورية علي الطريق الزراعي بعد تصادم 3سيارات نصف نقل ببنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. شيري عادل تتألق مع زوجها في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

أروى جودة بـ وشاح.. أغرب إطلالة على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

أنا بحب أخد زمن الناس ..وفاة عم وجدي أشهر ممثلي الإعلانات

أحرجها حسين فهمي.. تفاصيل إطلالة بوسي شلبي الجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

انفجار ميدان تقسيم.. تركيا تفرض حظر النشر وتفتح تحقيق موسع| فيديو

محطات غيرت حياة سامي فهمي.. فيديوجراف

لا استطيع حمل زجاجة المياه.. اليوتيوبر إيمان صبحي تعلن إصابتها بمرض مزمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ