ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

على العالم التحرك لمُجابهة الإرهاب

علق الإعلامي أحمد موسى، على انفجار منطقة تقسيم في اسطنبول في دولة تركيا، قائلا :"عملية ارهابية، ومصر أدانت هذه العملية الإرهابية في بيان رسمي".



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، أن الانفجار تم في منطقة سياحية، وحصل زعر رهيب، متابعا أن المعلومات التركية بتقول إن سيدة هى اللي فجرت نفسها.

الإرهاب في كل مكان في العالم



وتابع أحمد موسى، أن الإرهاب في كل مكان في العالم، وليس له حدود، وتركيا فيها قيادات إرهابية خطيرة، لافتا إلى أن على العالم التحرك بقوة لمُجابهة الإرهاب الغاشم الذي يضرب العالم بدون رحمة.





وخلال الفقرة، عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للحظة وقوع انفجار شديد في منطقة تقسيم باسطنبول.

