اندلاع حريق في مخزن زيوت بأسيوط.. صور

اندلع حريق في مخزن زيوت مساء اليوم الأحد بقرية عرب الأطاولة بمركز الفتح في أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.



اسيوط

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية عرب الأطاولة بنشوب حريق هائل بمخزن زيوت بالقرية.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والانقاذ السريع والحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في مخزن زيوت مستعملة وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة عليه قبل الامتداد للمنازل المجاورة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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