سلمى أبو ضيف بإطلالة مثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

هيقع من وسطها

بدأت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 بحضور نجوم الفن، وتألقت الفنانات بإطلالات ملفتة على السجادة الحمراء للمهرجان.

وظهرت سلمى أبو ضيف، بفستان باللون الأسود بقطعتين توت يكشف جزء من خصرها وطويل جدا.

اعتمدت تسريحة غريبة بخصلات شعر قصيرة علي جبهتها وانهالت التعليقات علي الصور أبرزها “هيقع من وسطها”.

واليكم الصورة

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود.