بالأحمر.. شيري عادل تتألق مع زوجها في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة شيرين عادل رفقة زوجها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وتألقت شيري عادل ، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون النبيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وتميز بتفصيله أنيقة ولافته تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت شيري عادل في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وتبدأ اليوم فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود