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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز: الصلاة فى هذا المكان بـ 100 ألف صلاة.. فيديو

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

 قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الصلاة في المسجد الحرام فهي بمائة ألف صلاة، وأى مكان فى منطقة الحرم كله، ثوابه بمائة ألف صلاة، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف، ما جاء عَنْ جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ".

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وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد:"كل نقطة فى الحرم يطلق عليها بالغ الحرم، تصلى فى أى جزء منه تأخد الثواب، الصلاة بمائة ألف صلاة، يعنى اليوم فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، فى 100 ألف يبقى اليوم الواحد بنصف مليون صلاة".


كان الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، قد قال فى تصريحات سابقة، إن أفضل وأهم مكان توجد فيه السكينة، هو بيوت الله، موضحًا أنه ما اجتمع قوم يتلون ويتدارسون كتاب الله إلا ونزلت عليهم السكينة.


وتابع "عبدالمعز": "الله يكرم القائمين على وزارة الأوقاف، عاملين فى بيوت الله منتديات دينية ومحاضرات وندوات، تلاقى فيها محاضرين من خيرة علماء الأزهر".

 

الشيخ رمضان عبدالمعز المسجد الحرام لعلهم يفقهون السكينة المسجد النبوي

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