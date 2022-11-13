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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هدى الأتربي تخطف الأنظار بإطلالة مبهرة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي..صور

صدى البلد

خطفت النجمة الصاعدة هدى الأتربي، الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44، حيث ظهرت بإطلالة مبهرة لفتت الانتباه ولاقت إعجاب الحضور.

وتألقت هدى الأتربي، في الافتتاح، مرتدية جمبسوت أنيق ومميز باللون البيج الفاتح، وتميز الجمبسوت بمجموعة من التطريز اللافت الذي يبرز جمال أنوثتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى الأتربي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

وتعد هدى الأتربي، من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، حيث استطاعت لفت الأنظار إليها من بداية اتجاهها للفن، وأثبتت موهبتها في العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللى مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش» وأفلام «على بابا» و«ماما حامل» و«نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.

وتميزت هدى الأتربي، بالتنوع في اختيار أدوراها في الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت، حيث تحرص على التواجد في أعمال غير متشابهة، وهو ما أظهر قدراتها التمثيلية في السينما والتليفزيون.

وانطلقت فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجاري.

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